Набсовет Нафтогаза просит Гройсмана продлить контракт с Коболевым

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год - до 2020 года. Об этом говорится в письме Нафтогаза адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Экономическая правда.

Как отмечается в документе, такое решение Наблюдательный совет НАК принял единогласно.

Как говорится в документе, уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях.

"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым - наращивание добычи газа в течение года", - говорится в письме.

Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план Нафтогаза.

Как сообщалось, в Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч. В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс. грн.

Напомним, Кабмин решил не продлевать контракт с Коболевым, который истекает 22 марта. Тот, в свою очередь, решение правительства назвал незаконным.