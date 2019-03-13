НАБУ до сих пор не передало в САП материалы по схемам в Укроборонпроме - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что НАБУ до сих пор не передало в САП материалы дела по схемам в Укроборонпроме.

Об этом он заявил на заседании ВСК Верховной Рады по расследованию сведений по фактам хищения в ВСУ и обороноспособности государства в период 2004-2017 годов, а также обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений при закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий Укроборонпрома, сообщает корреспондент Укринформа.

"Скажу откровенно, в НАБУ было отправлено за подписью заместителя руководителя САП, за моей подписью три письма - о предоставлении этих материалов. Материалы не были предоставлены до сих пор, они уже неделю находятся на стадии сшивания. Тем не менее, та информация, которой мы владеем как процессуальные руководители, и та, которая есть в производствах, она оказалась достаточной, чтобы понимать, а что же было сделано ", - сказал Холодницкий.

Как сообщалось, 11 марта в четвертой части журналистского расследования "Bihus.info" речь шла о том, что работники Службы безопасности, Военной прокуратуры, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро якобы помогали основателю ООО "Оптимумспецдеталь" Андрею Рогозе решать различные проблемные вопросы.

В распоряжении журналистов оказалась телефонная переписка, которая свидетельствует, что Рогоза и его партнер Виталий Жуков давали взятки правоохранителям за закрытие уголовных дел. При этом фирма специализировалась на поставках на оборонные предприятия, входящие в концерн "Укроборонпром", контрабандных деталей к военной технике из России.

После выхода данного сюжета в НАБУ заявили, что начали служебное расследование по озвученным фактам. В бюро утверждают, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток.

Ранее, 25 февраля, в программе "Наші гроші" была обнародована информация о "многолетней схеме вымывания сотен миллионов гривень" из украинского оборонного комплекса. Позднее в НАБУ сообщили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании журналиста Bihus.info Леси Ивановой, являются объектами расследований детективов бюро. Читайте также: НАБУ опровергает обвинения в пособничестве коррупционным схемам в ОПК

По результатам заседания 6 марта Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит и ревизию деятельности Укроборонпрома.

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге заявил, что 7 марта проведено около 20 обысков в рамках двух уголовных производств по фактам злоупотреблений в ГК "Укроборонпром", обнародованным в программе "Наші гроші".