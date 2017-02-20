НАБУ допросило Рината Ахметова

Национальное антикоррупционное бюро Украины допросило бизнесмена Рината Ахметова, пишет ЛІГА.net.

По данным пресс-службы НАБУ, допрос был произведен в рамках дела о пленках Александра Онищенко.

"Он прибыл сюда как свидетель. О чем шла речь, мы говорить не можем, потому что существует тайна следствия", - заявили в Антикоррупционном бюро.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту получения взятки народным депутатом Украины Александром Онищенко.

Ранее Александр Онищенко, который находится в розыске, заявил, что в Верховной Раде скупают голоса во время принятий определенных решений. По словам народного избранника, пойти на это предлагали ему и еще нескольким народным депутатам.