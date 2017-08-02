НАБУ и САП разоблачили хищение госсредств на проекте "Качественная вода"

Чиновники завладели суммой в 94,2 миллиона гривень.

Детективы НАБУ под руководством прокуроров САП задержали руководителя предприятия, который завладел денежными средствами, предусмотренными для реализации проекта "Качественная вода", сообщает пресс-служба прокуратуры на своей странице в Facebook.

Задержанный в течение 2012-2014 годов совместно с чиновниками Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" завладел суммой в 94,2 млн гривень.

Отмечается, что национальный проект "Качественная вода" предусматривал обеспечение 80% населения Украины безопасной водой: монтаж автоматических комплексов очистки и продажи воды коллективного пользования в непосредственной близости от мест проживания населения. Предполагалось строительство 23 тысяч групповых и локальных систем очистки питьевой воды в 20-ти ключевых регионах страны.

В пресс-службе уведомили о том, что указанному лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины установила факт хищения назначенным во времена правления экс-президента Виктора Януковича топ- менеджментом ГП "Укрхимтрансаммиак" свыше 130 миллионов гривень.