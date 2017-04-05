НАБУ начало досудебное расследование против НКРЭКУ из-за "Роттердам+"

НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) через формулу "Роттердам +". Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Виктора Чумака, размещенном в Facebook нардепа.

"По результатам проведенного сбора и обобщения информации по формированию НКРЭ стоимости электроэнергии по формуле "Роттердам+" 24.03.2017 НАБУ начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.

Напомним, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что формула "Роттердам+" работает в Украине. Отвечая на вопрос эксперта в сфере энергетики Андрея Геруса о том, устанавливается ли оптово-рыночная цена с помощью методологии, которая ссылается на котировки угля в портах Роттердама, Вовк ответил утвердительно.