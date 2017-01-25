НАБУ объявило задержанному руководителю ОГХК о подозрении

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП в среду, 25 января, вручили и. о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) сообщение о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Руководитель ОГХК подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 27 и ч. 3 ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в НАБУ, подозреваемый был задержан сегодня в Киеве вместе с начальником отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителем директора ГП "ОГХК".

Продолжаются следственные действия, в ходе которых изъята компьютерная техника, которая, по версии следствия, могла использоваться в преступных целях. Подробности преступления руководства ОГКХ

"Как установили детективы НАБУ, в 2014 году задержанные вместе с другими лицами, в том числе гражданами других государств, образовали группу для получения неправомерной выгоды в интересах иностранных компаний, которые, в свою очередь, связаны с должностными лицами "ОГХК", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что коррупционная схема сводилась к реализации по заниженным ценам титановой продукции, используемой в авиационной и химических отраслях промышленности, частным компаниям-посредникам, зарегистрированным в Австрии и Латвии, связанными со служебными лицами ГП "ОГХК".

В дальнейшем эти компании-посредники перепродавали купленную в "ОГХК" титановую продукцию по рыночным ценам международным компаниям.

Разница в стоимости поступала на счета компаний-посредников и под видом оплаты за предоставленные транспортные услуги выводилась на счета других компаний, подконтрольных должностным лицам ГП "ОГХК".

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы бюро начали в январе 2016 года.

В настоящее время устанавливается местонахождение остальных участников организованной группировки.

Напомним, в среду, 25 января, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя ОАО "Объединенная горно-химическая компания" за участие в коррупционной схеме на свыше 300 млн гривен.