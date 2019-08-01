НАБУ обыскивает "Украэрорух" и дома должностных лиц предприятия

Обыски проводят в рамках расследования, которое связано с "Платинум Банком".

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в ГП "Украэрорух" и дома в должностных лиц предприятия, сообщила пресс-служба НАБУ в Facebook. Должностных лиц предприятия подозревают в размещении 400 млн грн в неплатежеспособном банке.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют обыски в помещениях ГП "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц. Следственное действие санкционировано и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэроруха", которые разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ расследуют дело с ноября 2017 года. Больше подробностей в Национальном антикоррупционном бюро не рассказали, ссылаясь на тайну следствия.

В марте 2017 года детективы НАБУ провели обыски и выемку документов в Национальном банке Украины.

Сообщалось, что НАБУ расследует факты злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами нескольких коммерческих банков совершили действия, котовые повлекли тяжелые последствия для государственных интересов.

Расследование указанных фактов было начало НАБУ в феврале 2017 года, но никому из фигурантов расследования о подозрении не сообщалось.

Поздее глава САП Назар Холодницкий подтвердил распространенную СМИ информацию, что обыски в Нацбанке связаны с рефинансированием "Платинум Банка", которым до прихода в регулятор руководила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.