НАБУ оголосило нові підозри екс-президенту "Укрбуду"

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екс-нардепу Максиму Микитасю у справі держкомпанії "Укрбуд".

Як уточнили у НАБУ, Микитася підозрюють у наданні хабара за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта. Напередодні про підозру в отриманні хабара повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Нагадаємо, Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми із заволодіння нерухомістю в Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир отримають військовослужбовці. Але згодом замість квартир у центрі військовим запропонували житло в іншому районі (звісно, ціни там були набагато нижчими).

Раніш Апеляційна палата антикорупційного суду скасувала вердикт судді попередньої інстанції Андрія Біцюка, що відправив Микитася під домашній арешт, та призначила підозрюваному утримування під вартою із можливістю застави в 100 млн грн.

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