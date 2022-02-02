НАБУ оприлюднило приховану зйомку "слуги" Кузьміних, який вимагав відкати (відео)

Національне антикорупційне бюро опублікувало приховану зйомку розмов "слуги народу" Сергія Кузьміних, котрий домовлявся про відкати. На записі він спілкувався з представником компанії (підставна особа), яка працює з постачанням обладнання до медзакладів Житомирської області.

Про це APnews пише з посиланням на опубліковане відео.

Так, спочатку Кузьміних повідомляє жінці про те, що під його контролем та впливом перебувають усі лікарні в області. Після чого цікавиться, чи вдалася представнику компанії угода про продаж УЗД у лікарні регіону. Та відповідає, що "так", на що Кузьміних видає: "ну значить, тепер ви висячі" (ймовірно, маючи на увазі - у боргу).

Після чого починає вимагати 30% відкату з продажу - а це 558 тис. грн (договір на 1,86 млн грн). Також він натякнув, що представнику компанії доведеться давати аналогічний відкат і за подальші постачання рентгенівських та МРТ апаратів, а також лапароскопічного обладнання для хірургічних операцій тощо. За даними НАБУ, нардеп на цій схемі міг заробити понад 12 млн грн.

Для розуміння схеми: компанія отримує величезне замовлення на мільйони (якщо не мільярди) гривень. Платить їй, відповідно, держава - оскільки обладнання постачається до держлікарень. Кузьміних у даному випадку, ймовірно, виступає тим, хто "допоміг" конкретній компанії перемогти у тендері. Власне, за таку "вдалу угоду" нардеп і вимагав відкати.

Крім того, якщо вірити записам та заяві самого нардепа, для вирішення одного зі своїх корупційних "питань" він звертався безпосередньо до голови МОЗ Віктора Ляшка.

Зазначимо, що у фіналі ролика Кузьміних погодився брати відкати у гривнях: "хоч у тугриках, мені байдуже".

APnews писав, що нещодавно НАБУ затримало нардепа "Слуги народу" Кузьміних на хабарі у 558000 грн. Незабаром після цього він написав заяву на вихід із "Слуги народу".