НАБУ открыло дело о хищении $20 млн из госбанка родственниками нардепа

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении $20 млн из госбанка родственниками и бизнес-партнерами одного из народных депутатов.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Этот депутат назван организатором хищения, которое было осуществлено путем злоупотребления служебным положением и подделки документов.
Непосредственными исполнителями являются сотрудники банка.
Всего в деле фигурируют больше десятка человек.
Имя депутата и название банка не указаны.
Напомним, что за последние несколько недель Верховная Рада отказала по трем представлениям прокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов Дмитрия Колесникова, Александра Вилкула и Сергея Дунаева.