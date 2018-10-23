НАБУ открыло дело о хищении $20 млн из госбанка родственниками нардепа

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении $20 млн из госбанка родственниками и бизнес-партнерами одного из народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Этот депутат назван организатором хищения, которое было осуществлено путем злоупотребления служебным положением и подделки документов.

Непосредственными исполнителями являются сотрудники банка.

Всего в деле фигурируют больше десятка человек.

Имя депутата и название банка не указаны.

Напомним, что за последние несколько недель Верховная Рада отказала по трем представлениям прокуратуры на снятие неприкосновенности с народных депутатов Дмитрия Колесникова, Александра Вилкула и Сергея Дунаева.