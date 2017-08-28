НАБУ открыло уголовное дело против судьи за незаконную передачу имущества НПЗ

Передавая имущество ПАО "Одесский НПЗ" в оперативное управление ГП "Укртранснефтепродукт", судья вышел за пределы своих полномочий

Национальное антикоррупционное бюро по заявлению ПАО "Одесский НПЗ" начало уголовное производство в отношении следственного судьи Приморского районного суда Одессы Кушниренко Юрия Степановича по факту совершения им преступления, предусмотренного ч.2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (Заведомо неправосудное решение).

Об этом сообщают Вести со ссылкой на страницу пресс-службы НПЗ в фейсбуке. "Одесский НПЗ" незаконно вернули государству

Уголовное производство начато по фактам: вынесение определения от 30 ноября 2016 года по делу 522/20851/16-к, которым было назначено документальная невыездная налоговая проверка ПАО "Одесский НПЗ" в уголовном деле No 12016100000000042; вынесения определения от 13 ноября 2015 года, которым все недвижимое имущество ПАО "Одесский НПЗ" было передано в оперативное управление ГП "Укртранснефтепродукт"; вынесения определения от 05 февраля 2016 года, которым все движимое имущество ПАО "Одесский НПЗ" было передано в оперативное управление ГП "Укртранефтепродукт".

Анна Гнатенко, юрист, представляющий интересы ПАО "Одесский НПЗ", комментируя ситуацию, утверждает, что состав преступлений Кушниренко на лицо. В первом случае, назначив налоговую проверку, следственный судья вышел за пределы своих полномочий, предусмотренных УПК. Результаты проведенной на основании этого определения проверки легли в основу мотивации применения специальной конфискации всего имущества ПАО "Одесский НПЗ" (приговор от 19 июня 2017 года). В последствии это определение было отменено апелляционной инстанцией как незаконное (определение Апелляционного суда Одесской области от 17 февраля 2017 года).

Суд конфисковал Одесский НПЗ в пользу государства

Во втором и третьем случаях, передавая имущество ПАО "Одесский НПЗ" в оперативное управление ГП "Укртранснефтепродукт", судья опять вышел за пределы своих полномочий, своим решением подменив решение собственника, таким образом причиняя предприятию существенный ущерб и вынуждая уйти в простой.

Следует отметить, что в последствии постановлением Одесского апелляционного административного суда от 25 января 2017 года была отменена как незаконная госрегистрация права оперативного управления за ГП "Укртранснефтепродукт" имуществом ПАО "Одесский НПЗ" на основании указанного определения Кушниренка и передача имущества в оперативное управление была признана незаконной.

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