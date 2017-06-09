НАБУ подозревает Нацбанк в выводе 12 млрд рефинанса из банков

НАБУ подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривень рефинансирования.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передает Finbalance.

Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося "Дельта Банка".

Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.

В мошенничестве учавствовали банки "Киевская Русь", "Пивденкомбанк", "Городской коммерческий банк", "Автокразбанк", "Терра банк", "Дельта банк", "Хрещатик", "Финансы и кредит", "Финпростбанк" и "Интеграл-Банк".

По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в "Meinl Bank Aktiengeselschaft" (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

По мнению банкиров, возврат "рефинанса" стал бизнесом для владельцев банков и чиновников НБУ.

Как писало ZN.UA в статье "Где деньги?", если отвлечься от шквала страстей и эмоций, которым сопровождается нынешняя расчистка банковского сектора, то в сухом остатке страна имеет очень даже печальный результат. А именно: более 100 млрд грн розданного банкам-"зомби" рефинансирования не только ушли на фактическую поддержку бизнесов их собственников, но и перетекли на валютный и другие рынки. И вылились в конечном итоге в троекратную девальвацию национальной валюты и 60-процентную инфляцию.

По материалам: finbalance.com.ua

