НАБУ пришло с обысками в офис ICU по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро пришло с обысками в офис финансовой компании, которая, по мнению следователей, была задействована в реализации формулы "Роттердам+".

Предварительная квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, говорится в заявлении НАБУ.

Название этой компании не указано, но речь идет о фирме ICU.

"Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, No52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск", - говорится в заявлении компании.

"Группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст. Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU", - заявила пресс-служба фирмы.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что НАБУ расследует скупку корпорацией ICU облигаций ДТЭК в сентябре 2015 - мае 2016 года. Покупка совпала с разработкой Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии (т.н. формула Роттердам+).

Дмитрий Вовк, ранее возглавлявший НКРЭКУ, которая ввела формулу "Роттердам+", раньше работал в группе ICU.

После введения формулы весной 2016 года стоимость еврооблигаций DTEK Finance plc выросла на 60% от стоимости их приобретения.