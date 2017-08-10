НАБУ проводит исследования хищения средств Приватбанка

Национальное антикоррупционное бюро проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передают Українські Новини.

"Мы сейчас проводим экономические исследования", - сказал он.

По его словам, после этого будет формироваться круг подозреваемых.

Сытник сообщил, что по делу проведено более 10 обысков.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.