НАБУ проводить масові обшуки через незаконний продаж барж Дунайського пароплавства

Детективи НАБУ здійснюють обшуки у межах розслідування можливих зловживань, внаслідок яких ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" завдано збитків в особливо великих розмірах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ у Фейсбуці.

"Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП здійснюють обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об'єктів у межах розслідування можливих зловживань, через які ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (засноване Мінінфрастуктури) завдано збитків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про ймовірне незаконне відчуження 32 ліхтерів (барж), що належать ПрАТ "УДП", які в подальшому вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Зазначається, що розслідування цих фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.