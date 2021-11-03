НАБУ проводить обшуки у міністра Любченка та керівника податкової служби

Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі Службою безпеки України проводять обшуки в першого віцепрем'єр-міністра-міністра економіки України Олексія Любченка та виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.

Про це "Слово і діло" повідомили співрозмовники в антикорупційних органах правопорядку.

Водночас джерела відмовилися повідомити деталі кримінального провадження, в якому проводяться слідчі дії, зазначивши, що це економічна справа і стосується можливого зловживання службовим становищем (частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України). Однак, за даними журналістів Slidstvo.info, обшуки пов'язані зі "скрутками" і ухиленням від сплати податків. Також слідчі дії нібито тривають у центральному апараті Державної податкової служби.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, перший віцепрем'єр-міністр-міністр економіки Любченко подав заяву про відставку. У жовтні засоби масової інформації писали про можливе його звільнення з посади.