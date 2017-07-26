НАБУ проводит обыск в "Укрнафте"

В киевском офисе ПАО "Укрнафта" продолжается обыск, который проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Обыск проводится согласно постановлению Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем все необходимые документы", - сообщается на странице компании в Facebook.

Как писал в своей статье для ZN.UA директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, компании, на которые в 2015 году выводились деньги и нефть с ПАО "Укрнафта", начали банкротиться.

"Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" также является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей стране. 50%+1 акция "Укрнафти" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.