НАБУ проводит обыски в Нацбанке

Обыск проходит процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Детективы НАБУ проводят обыски в помещении Национального банка Украины.

"Там происходят следственные действия НАБУ при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - отметили в САП, передает "УНИАН".

В прокуратуре не уточнили по поводу чего и в рамках какого уголовного производства это происходит.

Вместе с тем, по данным СМИ, обыск проходит с выемкой документов относительно деятельности "Платинум Банка".

Как сообщалось ранее, НАБУ расследует деятельность замглавы НБУ Рожковой. Производство планируют зарегистрировать по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ и ФГВФЛ.

По материалам: УНИАН