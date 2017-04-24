НАБУ расследует 50 дел, "схемы" в которых превышают транши от МВФ

В осуществлении НАБУ находится 50 дел относительно государственных предприятий, сумма ущерба по которым превышает 80 миллионов гривень.

Об этом заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает Укринформ.

"50 дел с 300, которые сейчас в осуществлении НАБУ, касаются государственных предприятий, где применяются схемы, подобные до "СхідГЗК" … И суммы ущерба поражают - это более 80 млн гривень", - сказал Сытник.

Он отметил, что это превышает суммы траншей от МВФ, которые "мы с трудом получаем".