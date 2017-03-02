НАБУ расследует дела против "Укрзализныци" на сумму 635 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование 14 уголовных дел, имеющих отношение к коррупции в Публичном акционерном обществе "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Громадське.

Отмечается, что общая сумма убытков составляет 635 миллионов гривен.

"Детективами Национального бюро расследуется 14 уголовных производств по фактам коррупции в ПАО "Укрзализныця", где общие убытки государства составляют 635 млн гривен, основная часть - это коррупционные схемы при проведении государственных закупок", - отметили в НАБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили схему завладения государственными средствами во время проведения государственных закупок ГП "Укрзализнычпостач" (в настоящее время филиал ПАО "Укрзализныця").

В течение 2015 года чиновники данного предприятия совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму свыше 20 млн гривен, обеспечивали оплату, легализовали полученные средства.