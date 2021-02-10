НАБУ розпочало розслідування щодо можливого завищення вартості при закупівлі вакцин

НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника. Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Цей випадок набув широкого розголосу у ЗМІ, оскільки спочатку ДП "Медичні закупівлі" розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3 і знаходилось на фінальному етапі процесу.

Проте згодом міністр Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, а її "загальна ефективність" під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38 %.

Саме тому Рада громадського контролю звернулась до НАБУ із відповідною заявою.

Попередня правова кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Судебно-юридическая газета

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