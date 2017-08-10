НАБУ создает команду по противодействию коррупции в сфере обороны

В Национальном антикоррупционном бюро Украины создали специальное подразделение, которое будет расследовать случаи коррупции в сфере обороны.

Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 Канала.

По словам директора НАБУ Артема Сытника сейчас формируется специальное подразделение по работе Бюро в оборонном секторе. Он добавил, что это очень важно в условиях войны и в условиях чрезвычайно большого финансирования Министерства обороны

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При этом в качестве успешного примера деятельности НАБУ в этой области он назвал дело Львовского бронетанкового завода. В то же время, это дело Сытник рассматривает как "одно из первых, которые нарабатываются сейчас детективами и прокурорами".

Что же касается недавних задержаний по делу проекта "Стена", то Сытник заявляет, что это "только первые задержания".