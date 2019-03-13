НАБУ тормозило расследование по Укроборонпрому - Холодницкий

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявляют, что расследование хищений в госконцерне Укроборонпром тормозилось в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Об этом сообщил на расширенном заседании парламентской комиссии глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

Он отметил, что еще 2 марта 2016 детективы НАБУ открыли производство по возможным фиктивным поставкам на Харьковский бронетанковый завод запчастей и комплектующих разными фирмами, в том числе Оптимумспецдеталь на сумму 56 млн гривень. Холодницкий заявил, что первые полгода следствие двигалось активно.

"Была установлена фиктивность ряда фирм (...) Но с сентября 2016 года следствие затормозилось. В октябре 2016 года детективы не пришли в суд поддержать свое ходатайство о доступе к документам", - сказал он.

11 марта 2019 года проект Наші гроші з Денисом Бігусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере. В частности, в расследовании говорится, что о схемах группы Жукова- Гладковского знали в НАБУ.

12 марта директор НАБУ Артем Сытник заявил управление внутреннего контроля НАБУ еще до выхода последнего выпуска программы Наші гроші о коррупции в Укроборонпроме начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского сюжета.