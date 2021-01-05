НАБУ викликає ексдепутата Кононенка на допит

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викликає на допит колишнього народного депутата Ігоря Кононенка на 11 січня.

Відповідна повістка оприлюднена на сайті відомства, передає Укрінформ.

Зазначається, що детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні No 52018000000000182 від 02.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ.

"З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича, зареєстрованого за адресою: вул. Рейтарська, м.Київ, і який проживає за адресою: вул. Радіальна, м. Київ. Вам необхідно прибути 11.01.2021 на 10 год. 00 хв. до старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Коцюби Олега Павловича за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні No 52018000000000182 від 02.03.2018", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про справу про видання за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами у Полтавській області фірмою "Аркона Газ-Енергія".

Раніше ЗМІ повідомляли, що у серпні 2020 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри шести особам, нібито причетним до видачі за заниженою вартістю спеціального дозволу на видобуток газу фірмі "Аркона Газ-Енергія".

Ігор Кононенко - народний депутат України восьмого скликання, у попередньому парламенті був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка".