НАБУ вручило подозрение в незаконном обогащении главе Госаудита Гавриловой

Чиновницу подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 млн гривень и декларировании недостоверных данных.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в незаконном обогащении.

О подозрении Гавриловой сообщили 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП.

Отмечается, что чиновницу подозревают в незаконном обогащении в размере около 10 млн гривень и декларировании недостоверных данных. Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса.

По данным следствия, Гаврилова на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В частности, речь идет о недвижимости в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящие мебель, техника, золотые слитки и наличные - в сумме 112,8 тысяч долларов и 8,5 тысяч евро, которые нашли и изъяли детективы при обыске по месту жительства чиновницы.

По мнению детективов бюро, чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 года (более 2,86 млн гривень) и 2016 года (более 4,67 млн гривень).

Сообщается, что чиновница указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве - 1,06 млн гривень вместо фактических почти 2,74 млн гривень. Также не указаны автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически прекращены и указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Как считает следствие, Гаврилова совершила такие действия умышленно, с целью сокрытия от госорганов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов семьи.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют уголовное производство относительно предоставления главой Государственной аудиторской службы Лидией Гавриловой заведомо ложных данных в декларациях за два года и незаконного обогащения в размере 9,92 млн гривень.

По материалам: Украинская правда