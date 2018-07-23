НАБУ вызывает на допрос беглого нардепа Онищенко на 26 июля

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызывает беглого внефракционного нардепа Александра Онищенко на допрос на 26 июля, сообщает 23 июля пресс-служба НАБУ.

В повестке указано, что Онищенко вызывают в качестве подозреваемого в уголовном производстве No42015110000000121 от 19 марта 2015 года - по так называемому "газовому делу".

Онищенко приглашают в НАБУ на 12.00. При этом на 14.00 26 июля по этому же делу Бюро вызывает на допрос Елену Павленко, сообщили в пресс-службе. Ее также собираются допрашивать в качестве подозреваемой.

Онищенко фигурирует в деле о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании "Укргазвидобування". По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко.

По информации Генеральной прокуратуры Украины, нардеп покинул Украину 2 июля 2016 года. 29 июля 2016 года он заявил, что находится в Лондоне и готов отстаивать свою правоту в британском суде.