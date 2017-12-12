НАБУ задержало четырех человек по делу о хищении средств "Госинвестпроекта"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало четырех человек по подозрению в хищении средств ГП "Госинвестпроект".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в числе задержанных оказались экс-заместитель главы "Госинвестпроекта", который также был советником директора ГП "Государственная инвестиционная компания", бывший работник "Госинвестпроекта", бывший директор ГП "Государственная инвестиционная компания" и директор ряда фирм-"прокладок".

Их подозревают в хищении государственных средств в размере 259,2 млн грн.

"По версии следствия, указанные лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между ГП "Государственная инвестиционная компания", ООО "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда- 2022".

После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам "Госинвестпроекта", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавили, что начали расследование дела еще в июле 2016 года после того, как оно было передано главным следственным управлением МВД.