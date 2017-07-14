НАБУ задержало директора Львовского бронетанкового завода и его заместителя

Директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко подозревают в коррупции и хищении государственного имущества.

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко, сообщает Zaxid.net.

"Могу только сказать, что работники НАБУ действительно прибыли на предприятие. Я не знаю, где находится директор нашего предприятия Роман Тымкив и его заместитель Олег Ткаченко. Ни причин задержания, ни других деталей пока не знаю", - рассказала изданию пресс-секретарь завода Ирина Микольцыв.

Как отмечает "Телеканал НТА" в Facebook, причина задержания - коррупция и хищение государственного имущества. По предварительной информации, задержанных увезли в территориальное отделение НАБУ во Львове.

Пресс-служба НАБУ пока не прокомментировала произошедшее.

20 мая 2016 года Сиховский районный суд Львова признал виновным в служебной халатности экс-директора Львовского бронетанкового завода Александра Остапца и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года.

Остапца задержали осенью 2015 года. Военная прокуратура подозревала его в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств. По данным следствия, он в течение декабря 2014-го - января 2015 года с использованием фиктивных предприятий завладел госсредствами оборонного заказа в сумме более 2 млн грн, предназначавшихся для ремонта в зоне АТО 31 боевой машины пехоты и двигателей УТД-20.

На время судебного процесса Остапец находился под стражей с возможностью внесения залога, причем азначенную ему сумму залога - 30 млн грн - в прокуратуре называли крупнейшей за всю историю юридической практики в Украине.