НАБУ задержало двоих экс-зампредов "Укргаздобычи" по делу Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро 24 января задержало двух бывших заместителей председателя правления и начальника одного из управлении госкомпании "Укргаздобыча".

По версии следствия, задержанные способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн, сообщается на сайте НАБУ.

Бывших топ-менеджеров подозревают в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере 3 млрд гривен. Следствие считает, что организатором коррупционной схемы является нардеп Онищенко, который сейчас находится в национальном розыске.

В ходе расследования НАБУ установлено, что в течение января 2013 - января 2016 годов компании "Карпатнадраинвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у которых были заключены договора о совместной деятельности с "Укргаздобыча", продавали добытый газ по заниженной стоимости (по 2,64 тыс. грн за тысячу кубометров при рыночной стоимости 7,06 тыс. грн) на товарных биржах "Центр" и "Львовская универсальная". Покупателями выступали ряд связанных ООО, которые затем реализовывали его предприятиям реального сектора экономики уже по настоящей цене с небольшой скидкой - 6,9 тыс. грн.

Сумма убытков, нанесенных государству, оценивается в 3 млрд гривен (более 1,3 неуплаченной ренты и более 1,6 млрд гривен незаконных доходов от перепродажи газа через фиктивные предприятия).