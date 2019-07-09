НАБУ задержало и. о главы Фонда госимущества Трубарова - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины 9 июля задержало исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, сообщил источник "Экономической правды".

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сказал собеседник издания.

Других подробностей источник не сообщил.

В январе 2019 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызывало Трубарова для дачи пояснений по делу о декларировании недостоверной информации.

В ноябре 2018 года митингующие блокировали вход в здание Фонда госимущества Украины и пытались не пустить Трубарова на работу. Юрист "Всеукраинского движения ветеранов и волонтеров АТО" Вадим Низенко тогда заявил, что Виталий Трубаров - это "одиозный чиновник, который непонятно каким образом прошел закон Украины о люстрации".

В ноябре 2017 года года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что и.о. главы ФГИ подписал незаконный договор о приватизации части здания Минагрополитики.

С 2010-го по 2015 год Трубаров был начальником регионального отделения ФГИ в Киеве, до этого работал в региональном отделении фонда, в областном совете и налоговой инспекции в Донецкой области. О назначении его и.о. главы ФГИ вице-премьер Павел Розенко сообщил 6 сентября 2017 года.