НАБУ заподозрило членов НКРЭКУ в сговоре при утверждении формулы "Роттердам плюс"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают руководство и членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в злоупотреблении служебным положением при утверждении формулы "Роттердам плюс".

Об этом говорится в материалах ходатайства детектива Бюро Тараса Ликунова, которые были опубликованы в постановлениях Соломенского районного суда города Киева от 10 июля, сообщает "Слово и Дело".

"Из материалов ходатайства следует, что НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве No52016000000000209 от 24 марта 2017 года по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ 3 марта 2016 года на заседании комиссии и принято постановление No289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", которое включено в формулы расчета прогнозируемой цены продажи электрической энергии в ОРЭ производителями, работающими по ценовым заявкам, стоимости топлива по цене покупки в порту Роттердама и доставки в Украину морским транспортом (формула "Роттердам плюс"), что привело к экономически необоснованному и не подтвержденному фактическими затратами увеличению цены приобретения электроэнергии ГП "Энергорынок" в энергогенерирующих компаний, работающих по ценовым заявкам, что, в свою очередь, вызвало тяжелые последствия для общества", - говорится в ходатайстве детектива.

По версии следствия, глава и члены НКРЭКУ, используя свое служебное положение вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний тепловых электростанций (ГК ТЭС), умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей от продажи электрической энергии в Оптовый рынок электроэнергии через ГП "Энергорынок", в период января-марта 2016 года, в ходе разработки порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии обеспечили включения в него заведомо необоснованной формулы, которой увеличивалась стоимость энергетического угля, используемого в производстве электроэнергии, и таким образом, как следствие, создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии в оптовый рынок электроэнергии ГК ТЭС.

В Украине уже более полугода ценообразование электроэнергии привязано к индексу API 2 на уголь в портах Нидерландов и стоимости его доставки в Украину. Несмотря на реформаторский пыл, Кабмин с завидным постоянством уже третий год подряд вводит режим чрезвычайных мер в украинской энергетике.17 февраля 2017, 13:34

"В дальнейшем должностные лица НКРЭКУ, действуя умышленно в интересах ГК ТЭС на выполнение предыдущих преступных договоренностей, используя необоснованную формулу расчета стоимости энергетического угля, осуществили расчеты прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии по завышенной стоимости энергетического угля на II-IV кварталы 2017 года, которые утвердили своими постановлениями от 28 апреля 2016 года No721, от 24 июня 2016 года No1178, от 23 марта 2016 года No337, что в период с июля 2016 по март 2017 года позволило ГК ТЭС получить сверхприбыли по производству и дальнейшей продаже электрической энергии в оптовый рынок электроэнергии, а потребителей электрической энергии - безосновательно понести расходы на ее приобретение. К энергогенерирующим предприятиям тепловых электростанций относятся ПАО "Центрэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго", - отметили в НАБУ.

В своих ходатайствах детектив пытался получить доступ к движению средств "Центрэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго" на счетах в Альфа Банке, Укргазбанке, банке "Киевская Русь", ПУМБ, Укрэксимбанке, Проминвестбанке, ПриватБанке, Укрсоцбанке, БТА Банке и Ощадбанке. Все 10 ходатайств были отклонены судом.

Напомним, НАБУ получило доступ к документам НКРЭКУ в расследовании формулы "Роттердам плюс". Однако после такого решения суда глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк подал заявление о разъяснении, к каким именно документам получили доступ детективы НАБУ. Суд отклонил его просьбу, но Вовк обратился в Апелляционный суд города Киева с жалобой на такое решение. На основании таких действий главы НКРЭКУ было открыто апелляционное производство, а доступ Бюро к документам не предоставлен.