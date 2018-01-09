НАБУ завершила расследование "дела Мартыненко"

Детективы НАБУ завершили расследования действий Николая Мартыненко и допустили его к материалам уголовного производства

Детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование действий Николая Мартыненко, бывшего народного депутата, председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса. Об этом 9 января сообщила пресс-служба НАБУ.

Мартыненко и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и ГП НАЭК Энергоатом.

Экс-народного депутата подозревают в:

- завладении организованной группой чужого имущества путем злоупотребления служебным положением;

- создании и руководстве преступной организацией;

- отмывании преступной организацией доходов.

Среди других подозреваемых - действующие руководители ГП ВостГОК, ГК Ядерное топливо, НАК Нафтогаз Украины, ПАО Объединенная горно-химическая компания и структурного подразделения ГП НАЭК Энергоатом.

Расследованием завладения средствами Энергоатома в размере 6,4 млн евро и средствами ВостГОКа в размере $17,28 млн детективы НАБУ занялись в декабре 2015 г.

В ноябре 2017 г. прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение объединить два указанных производства в одно. Сейчас о подозрении сообщено 11 лицам, из которых 5 находятся в розыске.

Как сообщалось, 20 апреля 2017 г. сотрудники НАБУ задержали Мартыненко. 22 апреля судья Соломенского районного суда отказал в ходатайстве САП об аресте экс-депутата - его отпустили на поруки.