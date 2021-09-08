Начальнику льотної академії НАУ вручили нову підозру за отримання хабара

Минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру, але судді відпустили його прямо у залі засідань.

Співробітники СБУ вручили нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету. Прес-служба також опублікувала відео, на якому чоловік домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів

Імені посадовця в СБУ не наводять, але відзначимо, що з березня цього року начальником Льотної академії НАУ є Олександр Чумак.

Відомо, що чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди він приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров'я.

За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв'язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ. Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника - начальника Льотного училища ЛА НАУ - підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, чоловік погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.

Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали хабар. На записах видно як начальник академії домовляється про систему "відкатів" на польотах студентів; фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, він вимагає долари. Сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів, після чого ачальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".

Kyiv Media

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