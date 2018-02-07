"Нафтогаз" дал прогноз по использованию газа в этот отопительный сезон

НАК "Нафтогаз Украины" планирует выйти из отопительного сезона 2017-2018 годов с запасами природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 8-9 млрд куб. м. Об этом рассказал глава компании Андрей Коболев.

"Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 млрд куб. м газа в ПХГ", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что с февраля компания полностью прекратила импорт природного газа, и в настоящее время поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании.

"Мы такой нужды не видим, у нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - пояснил Коболев.

Отметим, по состоянию на 27 января запасы в подземных хранилищах газа Украины уменьшились до 12,83 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза".

Ежесуточный подъем газа из ПХГ Украины возможен в объеме около 1% от общих запасов. Таким образом, существующие запасы позволяют отбирать из хранилищ на протяжении февраля до 100-120 млн куб. м/сутки.

На протяжении отопительного сезона 2017-18 гг. суточный отбор из ПХГ еще ни разу не превысил 100 млн куб. м. Максимумы текущей зимы зафиксированы в третьей декаде января, когда из хранилищ в отдельные дни поднималось 94-95 млн куб. м/сутки.

Как сообщалось, Украина с начала февраля 2018 года снизила импорт природного газа вдвое по сравнению с январем, а со стороны Словакии - втрое, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом - до 14 млрд 50,1 млн куб. м. В январе 2018 года импорт газа Украиной сократился на 44,8% (на 651,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года - до 801,5 млн куб. м.