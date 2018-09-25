"Нафтогаз" допускает продажу акций "Северного потока-2" через аукцион при неуплате "Газпромом" по долгам

НАК "Нафтогаз Украины" допускает принудительную продажу акций "Северного потока-2" через аукцион при неуплате "Газпромом" по долгам перед украинской компанией, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко на пресс- конференции в Киеве во вторник.

"В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении (решения Стокгольмского арбитража - ИФ) в Великобритании. Если мы выиграем и до этого времени "Газпром" не выполнит судебное решение, соответствующие акции "Северного потока-2" будут реализованы на аукционе", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что подобный сценарий возможен, поскольку "Газпром" отказывается выплачивать долг исходя из политических, а не экономических соображений.