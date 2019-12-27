Нафтогаз досрочно перечислил в бюджет 13 миллиардов

Нафтогаз 26 декабря перечислил государству 8,5 млрд грн дивидендов и 4,5 млрд других налоговых платежей. Об этом сообщил в фейсбуке глава компании Андрей Коболев.

По состоянию на вчера с начала года группа Нафтогаз уплатил более 103,8 млрд грн налогов и дивидендов.

"Мы обеспечили госбюджету наибольшую долю поступлений: примерно каждая седьмая гривна пришла в казну через одну из компаний нашей группы. Всего за декабрь мы обеспечили поступление в госбюджет около 20 млрд гривен", - написал Коболев.

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По его словам, компания перечислила 13 млрд грн государству сразу после принятия Кабмином решения о досрочных выплатах дивидендов за 2019 год. Ранее сообщалось 26 декабря Кабмин своим распоряжением обязал НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить в госбюджет на выплату дивидендов часть чистой прибыли за девять месяцев текущего года в сумме 8,5 млрд грн. Отмечается, что в дальнейшем эта сумма будет учтена при расчете и выплате компанией дивидендов по итогам деятельности за весь 2019 год.

Сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличила консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 21,309 млрд грн.

Минфин

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