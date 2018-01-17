"Нафтогаз" готов начать закупки у "Газпрома" в первом квартале - Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" готов возобновить покупку природного газа у "Газпрома" уже в первом квартале 2018 года. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Я думаю, что да. (Готов возобновить уже в первом квартале - ред.). Если все пойдет согласно плану, и "Газпром" будет адекватным в вопросе имплементации решения Стокгольма, потому что необходимо еще определенную документальную работу проделать, мы начнем покупать", - сказал он.

Главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко подтвердил, что переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" по имплементации решений Стокгольмского арбитража начнутся в ближайшие дни.

"Переговоры уже сейчас, в ближайшие дни начинаются. Детали не разглашаю, речь идет об имплементации финального решения по контракту на поставку", - сказал он.

Напомним, "Нафтогаз" не покупает природный газ у "Газпрома" с ноября 2015 года. Все это время газ в Украину импортировался только с европейского направления - из Словакии, Польши и Венгрии.

Отметим, что согласно окончательному решению Стокгольмского арбитража, обязательства "Нафтогаз" ежегодно покупать природный газ у "Газпрома" снижены с 52 млрд куб. м до 5 млрд куб. м (контрактный объем - 5 млрд куб. м, минимальный годовой объем - 4 млрд куб. м). Это примерно половина нынешнего импорта газа в Украину: за 11 месяцев 2017 года "Нафтогаз" закупил в Европе 8,2 млрд куб. м.

Арбитраж также определил, что цена газа для Украины должна рассчитываться по одному из немецких хабов. Таким образом, разница цены российского газа с нынешним импортом из Европы должна составлять стоимость транспортировки газа из ЕС в Украину.

Однако "Газпром" не согласился с первым, промежуточным решением арбитража и подал на него апелляцию. После окончательного решения арбитража заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что компания не будет отзывать апелляцию.

Зампред "Газпрома" сказал, что апелляция не затронет подтвержденную арбитрами сумму долга "Нафтогаза" за газ - около $2 млрд за поставки в четвертом квартале 2013 года и первом квартале 2014 года.

"Мы подаем апелляцию в отношении той части решения, которая нас не устраивает или устраивает не в полной мере. Но в отношении той суммы долга, которая определена арбитражем, мы ожидаем от украинской стороны скорейшего исполнения решения. Тем более, что каждый день $600 тыс. штрафов и пени начисляются украинской стороне. До сих пор они присужденную сумму не оплатили", - отметил Медведев.

по материалам: Дело.UA , Интерфакс-Украина