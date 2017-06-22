"Нафтогаз" готов возобновить закупки газа у "Газпрома", но есть условие

НАК "Нафтогаз Украины" будет готов возобновить закупки газа у российского "Газпрома" после имплементации решения Стокгольмского арбитража по соответствующему контракту между сторонами. Об этом сообщил глава холдинга Андрей Коболев на пресс-конференции в четверг, 22 июня, в Брюсселе.

"Согласно первому отдельному решению Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, цена должна быть пересмотрена. И как только "Газпром" выполнит решение трибунала, мы будем готовы начать закупки газа у него", - рассказал Коболев.

Вместе с тем, глава правления НАК отметил, что неизвестно, сколько времени необходимо "Газпрому", чтобы выполнить решение трибунала, поэтому НАК не ожидает возобновления закупок у "Газпрома" в ближайшее время и в текущем году. Справка Finance.UA: Украинский Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" начал судебные разбирательства с российским "Газпромом" по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза", пересмотрев цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у российского монополиста с учетом рыночных условий.

Кроме того, Стокгольмский суд отменил требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была каждый год закупать 52 миллиарда кубометров газа, или оплачивать его стоимость, при этом не выбирая весь объем (принцип "бери или плати").

По материалам Сегодня