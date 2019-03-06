Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома

Украина планирует подать иск против "Газпрома" за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции.

Об этом заявил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко во время конференции в Брюсселе, передает Укринформ.

"Мы твердо намерены привлечь Газпром к ответственности за нарушение правил конкуренции на европейском рынке, который (иск - ред.) будем подавать в конце апреля 2019 года. Поэтому в дополнение к борьбе с Газпромом в (Стокгольмском) арбитраже, мы начинаем бороться с Газпромом в самой Европе", - сказал он.

"Мы будем использовать европейские законы о конкуренции в качестве основы для такого иска, на пользу европейским потребителям, Украинскому государству и стабильности в регионе. Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", - подчеркнул представитель "Нафтогаза".

По его убеждению, если в текущем году будет завершено строительство "Северного потока - 2", это будет иметь тяжелые политические и экономические последствия для всей Европы.

"Наверное, найдутся в Европе талантливые политики, которые найдут какие-то причины, обвинят Украину в том, что та что-то не так сделала, в третьем, десятом... Но, в 2020 году, скорее всего, мы не увидим никакого транзита (через Украину), вместо этого произойдет подрыв европейской энергетической безопасности", - отметил Витренко.

По его словам, единственный рычаг влияния, который еще есть у Еврокомиссии и Украины, это сказать, что "Северный поток-2" может быть только при условии сохранения "украинского пути".