Нафтогаз готовит против Газпрома иск на 11 млрд долларов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готовится предъявить российскому концерну "Газпром" иск на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита. Об этом сообщил исполнительный директор НАКа Юрий Витренко.

На своей странице в Facebook он прокомментировал информацию о том, что Газпром ставит условием заключения нового контракта на транзит газа отказ Украины от победы в Стокгольмском арбитраже.

"И хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - отметил Витренко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что продолжать транзитный контракт с российским концерном "Газпром" на действующих условиях нет смысла.