"Нафтогаз" и "Газпром" проводят переговоры по решению Стокгольмского арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" проводят серию переговоров в соответсвии с решением Стокгольмского арбитража, сообщила пресс-служба НАК.

"Во исполнение отдельного решения арбитража проводят серию переговоров в попытке прийти к соглашению относительно изменений к контракту и окончательных расчетов между сторонами в соответствии с решением арбитров. Переговоры проходят на нейтральной территории", - говорится в сообщении.

В НАК напоминают, что отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года содержит принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, осуществленные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным "Нафтогазом", но не оплаченным в полном объеме.

"Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определения подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", - констатируют в "Нафтогазе".

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Как сообщалось, "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Напомним, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли- продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов - $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.