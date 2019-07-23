Нафтогаз меняет стратегию добычи газа

В Украине 75% месторождений газа истощены более чем на 87%

НАК "Нафтогаз Украины" представил новую стратегию добычи газа в Украине. Программу презентовал глава газового интегрированного бизнеса компании Андрей Фаворов, передает пресс-служба "Укртрансгаз".

"Несмотря на глобальные изменения на международном рынке газа, а именно падение цены на газ на мировых рынках на 50% и рост поставок сжиженного газа в Европу из других частей мира, мировые крупные газовые компании корректируют свои бизнес-стратегии", - сообщили в компании.

В "Укргаздобыче" отметили, что 75% месторождений в Украине истощены более чем на 87% и наблюдается быстрое падение базовой добычи. Именно поэтому компания прилагает усилия для компенсации естественного падения, но для значительного наращивания добычи необходимо получить достаточное количество новых спецразрешений.

Обновленный производственный план предусматривает: Сосредоточение на поддержание базовой добычи, развития существующей инфраструктуры и работу с наиболее эффективными скважинами.

Ограничение бурения выбором только лучших скважин-кандидатов, где уверены в возврате инвестиций.

Внедрение диджитализации на месторождениях и обновления ИТ-инфраструктуры системы добычи для оптимизации затрат.

Увеличение добычи жидких углеводородов из-за благоприятной ситуация на рынке.

Привлечение ведущих мировых отраслевых компаний к сотрудничеству на украинских истощенных, нетрадиционных или крупных месторождениях, а также для получения новых знаний: контракты по увеличению добычи (PEC), соглашения о разделе продукции (PSA).

Андрей Фаворов отметил, что "Укргаздобыча" сосредотачивается на экономически выгодных производственных проектах, которые позволят увеличить объем товарного газа и нарастить денежный капитал для финансирования инвестиционных проектов.

"За счет обновления техники, внедрение работ по интенсификации добычи, модернизации наземной инфраструктуры и закупки новых буровых станков компания уже достигла значительных результатов. Привлечение международной практики и повышение компетенций персонала - это следующий этап в улучшении операционной эффективности компании", - сказал он.

Топ-менеджер "Нафтогаза" также предоставил объяснения по выполнению плана капитальных расходов в размере 40 млрд грн в течение 2016-2018 годов, из которых около 60% потрачено на бурение и 30% на модернизацию устаревших мощностей. Результатом таких капиталовложений стало увеличение объемов товарного газа на 1 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом.

