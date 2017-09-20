"Нафтогаз" может остаться без финансирования ЕБРР и Всемирного банка

Компания "Нафтогаз України" может остаться без финансирования Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка в случае приостановления реформирования компании.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

По словам главы НАК, "Нафтогаз" может лишиться $ 300 млн средств ЕБРР и $ 500 млн средств Всемирного банка.

"Также я не уверен, что, если ЕБРР и Всемирный банк прекратят финансирование, "Нафтогаз" сможет привлечь средства у других доноров. ЕБРР предупредил, что, если финансовый план не будет утвержден, то приостановит доступ к кредитной линии", - сказал Коболев.

19 сентября стало известно о том, что все независимые члены набсовета "Нафтогаза" решили уйти в отставку из-за блокирования правительством реформирования компании.

С 30 сентября набсовет "Нафтогаза" покинет британец Чарльз Проктор, заявивший об отсутствии реформ в сфере корпоративного управления в компании.

В марте Кабмин, стремясь расширить свое влияние на "Нафтогаз", решил расширить количественный состав набсовета НАК с пяти до семи человек.

Установив таким образом контроль за набсоветом, Кабмин обеспечивает принятие "Нафтогазом" необходимых решений. При этом роль главы НАКа Коболева, позиция которого не всегда совпадает с позицией правительства, нивелируется.

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