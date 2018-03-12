"Нафтогаз" может отсудить у России $8 млрд за захваченные в Крыму активы - Витренко

Если "Нафтогаз" выиграет дело против "Газпрома" по крымским активам, то возникнет вопрос, как забрать деньги у российской компании. Об этом заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

НАК "Нафтогаз Украины" в этом году может выиграть у России около $8 млрд в качестве компенсации ущерба за захваченные активы компании в Крыму после оккупации полуострова Россией. Об этом на своей странице в Facebook в комментариях написал коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко, отвечая на вопрос пользователя про иск по крымским активам.

"Да, уже в этом году можем выиграть до $8 млрд. Но потом будет вопрос как забрать", - сказал Витренко.

Юрий Витренко также отметил, что в этом иске ответчиком является РФ, а его сумма составляет $5 млрд. Однако с "ожидаемыми процентами" "Нафтогаз" может отсудить $8 млрд.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Черноморнефтегаз" до марта 2014 года принадлежал "Нафтогазу України", однако после аннексии полуострова Россией предприятие было национализировано. ГПУ расследует уголовное производство по этому факту. Две буровые установки "Черноморнефтегаза" - "Петр Годованец" и "Украина" - в Украине арестованы по решению Печерского районного суда Киева.

20 сентября 2017 года НАК "Нафтогаз України" и шесть ее дочерних компаний подали в трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о возмещении убытков, причиненных захватом Российской Федерацией активов группы в Автономной Республике Крым. В компании оценили убытки в связи с захватом Россией активов в Крыму на $5 млрд.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.