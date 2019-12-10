"Нафтогаз" на 13% понизил цену на газ для населения в декабре

НАК "Нафтогаз Украины" снизила на декабрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 12,69%, или на 622 гривен/тыс. куб. м, до 4277 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

Об этом говорится в сообщении компании.

В то же время несмотря на то, что по результатам биржевых торгов рыночная цена на газ на украинском рынке последний месяц не снижалась, регулируемая цена в декабре снизилась в соответствии с заявленной стоимостью растаможенного в ноябре газа.

Гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов).

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для населения на ноябрь на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6% (622,24 грн/тыс. куб. м), до 4 899 грн/тыс. куб. м. Стоит отметить, что в эту сумму не включены НДС и стоимость транспортировки.

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