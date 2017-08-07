"Нафтогаз" начал импортировать газ через дочернюю швейцарскую компанию

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в июле 2017 года начала поставлять природный газ в Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A. Об этом сообщает OilNews, ссылаясь на данные исследования "Консалтинговой группы А-95".

Указано, что в середине июля "Нафтогаз" получил от Naftogaz Trading Europe на границе Украины около 7 млн куб. м газа.

Кроме того, в июле после трехмесячного перерыва НАК возобновил покупку газа у Shell Energy Europe Limited (Великобритания). Также в июле "Нафтогаз" после полугодичной паузы возобновил закупку у Eni Trading & Shipping (Италия).

Напомним, ранее сообщалось, что международный энерготрейдер с регистрацией в Швейцарии AOT Energy открыл в Украине свое представительство.

Указывалось, что украинская дочерняя компания ООО "АОТ Энерджи Украина" была учреждена в Киеве 14 июля 2017 года. 100% уставного капитала, а это 1,5 млн гривен, принадлежит швейцарской AOT Gas Holding AG. Основным заявленным видом деятельности ООО "АОТ Энерджи Украина" является торговля природным газом.