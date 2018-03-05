"Нафтогаз" начислил "Газпрому" 2,5 млн долларов пени

ПАО "Газпром" должен уплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,5 млн долларов процентов по штрафу, который российский монополист еще не погасил, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в Киеве в понедельник, 5 марта.

"Это сумма процентов, которую они нам должны", - пояснил Витренко.

Он также подчеркнул, что решение "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" противоречит решению Стокгольмского арбитража.

"Речь идет об изменении или расторжении контракта. Но изменение не согласно решению Стокгольмского арбитража, а вопреки ему. Суть этих изменений: они хотят возобновить баланс, который, по их мнению, был раньше. Мы считаем такие изменения неприемлемыми", - цитирует Витренко агентство "Укринформ".

Напомним, что 5 марта "Газпром" заявил, что направил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения контрактов в суде. Решение прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $ 4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $ 2.56 млрд в пользу "Нафтогаза".

При этом арбитраж не поддержал требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа на транзит в контракте с "Газпромом".

"Газпром" получил, но вернул предоплату "Нафтогазу" за газ. Таким образом "Газпром" отказался с 1 марта поставлять газ "Нафтогазу", что по сути является нарушением решения Стокгольмского арбитража. Также российский газовый монополист продолжает нарушать технические условия договора о транзите газа через Украину.

По материалам: Укринформ