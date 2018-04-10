"Нафтогаз" намерен через суд арестовать европейские активы "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" намерен через суд арестовать активы российского монополиста Газпром в Европе из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил в интервью Reuters коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Он также предположил, что к 2020 году "Газпром" может прекратить транзит газа через Украины, перенаправив его новыми газопроводами.

"Вполне вероятно, что к 2020 году не будет транзита через Украину, и "Газпрому" будет хорошо в плане выполнения своих минимальных контрактных обязательств. Мы знаем, что Путин хочет наказать Украину, и поэтому он это сделает" - заключил он.

Ранее министр юстиции Павел Петренко сообщил, что долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" по решению Стокгольмского арбитража будет взыскан в ближайшее время.

28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить "Нафтогазу" компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу "Нафтогаза".

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа 21 марта, по делу о транзите газа - 29 марта.

2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с "Нафтогазом". Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.