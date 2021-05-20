"Нафтогаз" і народні депутати закликали США зберегти санкції проти "Північного потоку - 2"

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також "десятки українських парламентаріїв і представників громадськості" звернулися з відкритим листом до США та країн ЄС, закликавши їх зберегти санкції проти проєкту газопроводу "Північний потік - 2". Про це повідомляють на сайті НАК 20 травня.

"Північний потік - 2" залишається основною геостратегічною загрозою для України та Європи. Ми закликаємо сторони у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі, що наділені повноваженнями та відповідальністю, застосувати всі засоби, необхідні для зупинки цього проєкту", - ідеться в листі, його цитує пресслужба компанії.

У документі висловлюють стурбованість у зв'язку з пропозиціями Держдепартаменту США, поданими в Конгрес, щодо відмови від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, керівництва та її співробітників.

Оскільки Європарламент також підтримує припинення реалізації російського проєкту, українська сторона звернулася із закликом про припинення будівництва газопроводу і до Німеччини.

"Ми підтримуємо заклики США та Європи до Німеччини допомогти зупинити цей російський геополітичний проєкт. Обхідний трубопровід загрожує європейській єдності, суперечить кліматичним цілям та підриває спільну енергетичну політику ЄС", - зазначають у листі.

Його автори підкреслили, що введення в експлуатацію "Північного потоку - 2" розв'яже руки Росії в подальшій воєнній агресії проти України.

"Коливаючись у питаннях застосування вже ухваленого законодавства та запровадження санкцій проти компаній, що беруть участь у прокладанні трубопроводу, США передають Росії небезпечне повідомлення, яке вплине на російську поведінку далеко за межами "Північного потоку - 2", - зазначено у зверненні.