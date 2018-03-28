"Нафтогаз" назвал неприятным решение Германии по "Северному потоку - 2"

Украинская нефтегазовая компания "Нафтогаз" отреагировала на решение Германии разрешить строительство газопровода "Северный поток-2", назвав действия Берлина неприятными, но прогнозируемыми. Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

"Это неприятный, но прогнозируемый прогресс. Противодействие [это решение] не останавливает. Лучшая защита для Украины, которая поможет нам и нашим союзникам - завершение реформы газового рынка. Борьба продолжается", - заявили в "Нафтогазе".

В компании отметили, что Германия "упорно называет этот проект исключительно коммерческим, и считает его делом, ограниченным интересами нескольких компаний, с соответствующим регуляторным режимом".

"Еврокомиссия, Европарламент, большинство стран ЕС, Украина, США, Канада и значительная часть немецкого политикума так не считают. Мантра о "исключительно коммерческой выгоде", очевидно, не снимает рисков этого проекта для энергетической и национальной безопасности Европы", - подчеркнули в компании.

27 марта Берлин выдал окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне. При этом официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон может ввести санкции против компаний, работающих с "Северным потоком-2".

"Северный поток-2" будет проложен по дну Балтийского моря и дойдет до Германии, минуя Польшу и Украину. Его протяженность должна составить более 1200 км, совокупная мощность - 55 млрд куб. м ежегодно. Ожидается, что газопровод будет введен в строй в конце 2019 года.